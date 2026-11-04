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  • Более 82 млн тенге штрафов: в Алматы усилили контроль за ценами на продукты

Более 82 млн тенге штрафов: в Алматы усилили контроль за ценами на продукты

4 Ноября 2026, 17:21
АВТОР
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BAQ.KZ 4 Ноября 2026, 17:21
4 Ноября 2026, 17:21
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Фото: BAQ.KZ

С начала 2026 года в Алматы за нарушения правил торговли продовольствием составили 2 003 административных протокола. Общая сумма штрафов превысила 82 млн тенге. В числе нарушений – превышение допустимой торговой надбавки на социально значимые продукты.

Контроль за ценами на продовольственном рынке города проводят управление предпринимательства и инвестиций совместно с Департаментом торговли и защиты прав потребителей при участии других государственных органов.

Для выявления нарушений регулярно работает Региональная комиссия по расследованию посреднических схем в цепочке ценообразования. Мониторинг охватывает крупные торговые объекты, супермаркеты, торговые сети, рынки и магазины у дома.

Особое внимание уделяется соблюдению предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары.

Работа по контролю за ценами и соблюдением законодательства в сфере торговли продолжается.

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