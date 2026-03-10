Казахстан продолжает эвакуацию своих граждан из стран Ближнего Востока на фоне обострения ситуации в регионе. Работы ведутся Министерством иностранных дел совместно с уполномоченными государственными органами. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ерлан Жетибаев, передает BAQ.KZ

По его словам, на данный момент информация о пострадавших или погибших среди казахстанцев в регионе не поступала. Ведомство принимает необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

"С начала эвакуации при содействии уполномоченных государственных органов, а также резидентных и нерезидентных авиакомпаний на родину возвращены 8585 граждан Казахстана", - сообщил Ерлан Жетибаев.

В МИД также рассказали о планах по дальнейшему возвращению соотечественников. В ближайшее время эвакуация ожидается сразу из нескольких стран региона.

"В ближайшие дни планируется эвакуация 78 граждан из Израиля, около 350 человек из Катара, порядка 550 граждан из Объединенных Арабских Эмиратов и примерно 300 человек из Саудовской Аравии", – отметил представитель министерства.

При этом в ведомстве подчеркнули, что эти цифры могут измениться.

Эвакуация осуществляется не только авиарейсами. В отдельных случаях используется и наземный транспорт. Так, через пограничные переходы Азербайджана, Армении и Туркменистана были вывезены казахстанцы, находившиеся в Иране.

"Таким образом, из Ирана по наземным маршрутам были возвращены 66 граждан Казахстана. В настоящее время дипломатические представительства Казахстана в странах региона продолжают координировать эвакуационные мероприятия и поддерживают постоянную связь с соотечественниками", – добавил он.

В Министерстве иностранных дел также призвали казахстанцев, находящихся за рубежом, внимательно следить за официальными сообщениями ведомства и казахстанских дипломатических миссий.