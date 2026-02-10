В Казахстане началась активная реализация стратегической задачи по построению полноценной цифровой страны. Об этом на расширенном заседании Правительства страны сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, ссылаясь на Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает BAQ.KZ.

По его словам, Глава государства поставил задачу в течение трёх лет создать цифровое государство нового типа, а текущий год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Именно он должен заложить устойчивую основу для выполнения этой стратегии, включая развитие инвестиций, реального сектора экономики и человеческого капитала.

"В своём Послании Президент обозначил стратегическую задачу – за три года построить полноценную цифровую страну. Этот год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта, и именно он закладывает прочную основу для достижения поставленных целей. В Послании также чётко определены ключевые направления – инвестиции, экономика реального сектора и развитие человеческого капитала, и, опираясь на них, мы выстраиваем системную работу цифрового блока Правительства", — отметил Жаслан Мадиев.

Министр сообщил, что работа Правительства в сфере цифрового развития структурирована по четырём основным направлениям: формирование институциональной среды, развитие инфраструктуры, человеческого капитала и внедрение новых цифровых инструментов. Все эти элементы заложены в стратегии "Digital Kazakhstan", реализация которой уже началась, не дожидаясь формального завершения всех процедур.

"Мы понимаем, что цифровизация – это не самоцель. Цифровая страна – это создание ощутимой ценности для каждого бизнеса и государственного органа за счёт внедрения цифровых инструментов. Это качественные государственные решения, снижение транзакционных издержек и формирование устойчивого экономического роста, которому доверяют граждане", — подчеркнул министр.

Отдельное внимание, по словам Жаслана Мадиева, уделено формированию правовой базы цифровой трансформации. В стране уже принят Цифровой кодекс и закон о кибербезопасности, а также разрабатывается ряд дополнительных законодательных инициатив, направленных на укрепление цифровой экономики.

"По пути цифровизации и искусственного интеллекта мы движемся с новым правовым фундаментом. Приняты Цифровой кодекс и закон о кибербезопасности, в работе находятся дополнительные законодательные инициативы, направленные на развитие цифровой экономики. Основная часть этих работ будет завершена уже в текущем году", — сообщил он.

Министр также рассказал о масштабном расширении цифровой инфраструктуры. В этом году доступ к волоконно-оптическим линиям связи получат дополнительно 1 900 сёл, а в следующем году уровень охвата превысит 90% населённых пунктов. Кроме того, вся республиканская дорожная сеть будет обеспечена связью, а интернет станет доступен в ключевых транспортных направлениях.

"По поручению Президента в декабре прошлого года все пункты пропуска были обеспечены интернетом. Связь также станет доступной по основным направлениям железнодорожных и авиационных перевозок. Впервые граждане начнут пользоваться интернетом на борту отечественного авиаперевозчика", — отметил Жаслан Мадиев.

По его словам, развитие цифровой инфраструктуры позволит Казахстану усилить позиции регионального лидера в сфере цифровой связанности. В том числе за счёт геопозиционных станций и спутникового интернета, который в перспективе станет доступен и для соседних стран.