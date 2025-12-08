Более 91 тысячи педагогов Казахстана прошли бесплатные курсы повышения квалификации
Министерство просвещения продолжает системную работу по обеспечению непрерывного профессионального развития педагогов. С начала 2025 года более 91 тысячи учителей системы среднего образования прошли бесплатные курсы повышения квалификации по всей стране, передает BAQ.KZ.
Программы охватывают учителей начальных классов, общественно-гуманитарного и естественно-математического направлений, а также педагогов физической культуры. Дополнительно курсы включали обучение по инклюзивному образованию, лидерству, инновациям и цифровой компетентности.
Из общего числа участников около 70 тысяч педагогов прошли обучение в Национальном центре повышения квалификации "Өрлеу", а около 18 тысяч специалистов — в Национальном научно-практическом институте благополучия детей "Өркен".
Бесплатные программы также проводились в Республиканском учебно-методическом центре дополнительного образования, Национальном научно-практическом центре физической подготовки и Национальном научно-практическом центре развития специального и инклюзивного образования.
