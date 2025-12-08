Министерство просвещения продолжает системную работу по обеспечению непрерывного профессионального развития педагогов. С начала 2025 года более 91 тысячи учителей системы среднего образования прошли бесплатные курсы повышения квалификации по всей стране, передает BAQ.KZ.

Программы охватывают учителей начальных классов, общественно-гуманитарного и естественно-математического направлений, а также педагогов физической культуры. Дополнительно курсы включали обучение по инклюзивному образованию, лидерству, инновациям и цифровой компетентности.

Из общего числа участников около 70 тысяч педагогов прошли обучение в Национальном центре повышения квалификации "Өрлеу", а около 18 тысяч специалистов — в Национальном научно-практическом институте благополучия детей "Өркен".

Бесплатные программы также проводились в Республиканском учебно-методическом центре дополнительного образования, Национальном научно-практическом центре физической подготовки и Национальном научно-практическом центре развития специального и инклюзивного образования.