Более 92 тысяч обращений от детей поступило в Контакт-центр "111"
Дети обращались за психологической поддержкой и советами по разным жизненным ситуациям.
С начала этого года Контакт-центр "111" получил свыше 92 тысяч обращений от детей, передает BAQ.KZ. Большинство из них поступили через QR-коды — этот способ оказался самым удобным и популярным. Ещё полторы тысячи звонков ребята сделали напрямую по телефону.
Чаще всего дети обращались за поддержкой из Алматы, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Алматинской областей. Только из южной столицы зафиксировано более семи тысяч сигналов. Специалисты центра помогали по-разному: где-то требовалась серьёзная психологическая поддержка, в других случаях — организационная помощь. Но чаще всего дети задавали вопросы, на которые получали информационные ответы. Всего с начала года таких ответов было дано более 88 тысяч.
В Министерстве просвещения отмечают, что "111" стал важным инструментом для быстрой и доступной поддержки детей, позволяя вовремя услышать их проблемы и помочь в решении сложных ситуаций.
