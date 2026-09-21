Более миллиона человек отметили День города в Алматы
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День города в Алматы за два дня собрал более миллиона жителей и гостей. 19 и 20 сентября концерты, фестивали, выставки, спортивные и творческие программы прошли на главных городских площадках и во всех восьми районах.
Одной из центральных площадок стала площадь Абая. Здесь прошел большой праздничный концерт с участием акима Алматы Дархана Сатыбалды, состоялась церемония вручения звания «Почетный гражданин города Алматы».
На сцену вышли фольклорно-этнографический ансамбль «Сазген сазы», артисты Казахского государственного цирка, коллектив ASU и театр традиционного искусства «Алатау». Позже выступили пианист Ratovich, NE PROSTO ORCHESTRA и международное музыкальное шоу «D Billions».
Для гостей работали детские и тематические зоны, AI & ROBOT ZONE, площадка крафтовых игр и выставка профессиональных художников «Ажарлы Алматы».
Музыка, книги и 3D-шоу
На площади Астана прошли дневные концертные программы, фестиваль Almaty Vibes и концерт Almaty Zhuldyzy.
Одним из самых заметных событий стало 3D Mapping Show, посвященное истории Алматы.
На улицах Панфилова и Жибек Жолы горожан ждали концерты, творческие программы и представления кукольного театра.
Отдельный поток гостей собрал Kitap Fest. На книжной ярмарке были представлены более 60 издательств и книжных магазинов, а число посетителей превысило 50 тысяч человек.
На площади перед театром традиционного искусства «Алатау» прошли концерты «Ән мен күйдің бесігі», «Jana Lep» и «Алматыға махаббатпен» с участием известных исполнителей и творческих коллективов.
250 тонн яблок и новая гастрономическая улица
Одним из крупных событий стала Ярмарка яблок. За два дня здесь продали более 250 тонн яблок 50 сортов от местных производителей и фермерских хозяйств.
В дни празднования в Алматы открылась первая гастрономическая улица. Она расположилась на участке улицы Масанчи от проспекта Сатпаева до проспекта Абая.
Здесь объединили заведения общественного питания и благоустроенное общественное пространство. Это первый проект в рамках будущей сети гастрономических улиц Алматы.
Свои программы подготовили все восемь районов города. Для жителей прошли концерты, спортивные состязания, выставки, мастер-классы, семейные и детские мероприятия.
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