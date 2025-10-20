В Астане проходит XI заседание Парламентской комиссии, на котором министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев представил доклад о внедрении инновационных цифровых решений в образовании. Подробнее — в материале BAQ.KZ.

По словам министра, в Казахстане создаётся национальная система цифровых профилей школьников и педагогов, которая позволит индивидуализировать обучение и сопровождать развитие каждого ученика.

"Цифровые учебники с искусственным интеллектом адаптируют материал под ученика. Благодаря высокоскоростному интернету и оборудованию в сельских школах будет обеспечен равный доступ к цифровым ресурсам", — отметил он.

Школа будущего и персонализация обучения

Для углубленного изучения программирования и искусственного интеллекта уже открыта Tomorrow School — первая школа искусственного интеллекта в регионе, основанная на модели peer-to-peer, когда студенты обучаются друг у друга без преподавателей.

"Обучение длится два года. За этот период студенты выполняют более 50 совместных проектов, изучают свыше 20 языков программирования. Сегодня почти 300 человек уже проходят обучение. Школа открыта 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и полностью бесплатна", — подчеркнул Жаслан Мадиев.

Также для школьников от 12 до 18 лет открывается центр креативных технологий TUMO, где дети смогут изучать 11 направлений IT: от генеративного искусственного интеллекта и 3D-моделирования до цифровой музыки и кино.

"Мы уже объявили набор с 1 января в Международный центр искусственного интеллекта. Программа будет запущена на базе Tumo Астана и масштабирована по регионам", — сообщил министр.

Эти инициативы, по его словам, обеспечат персонализацию, доступность и качество образования, а также создадут основу для достижения целей устойчивого развития.