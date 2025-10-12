С момента начала первой фазы прекращения огня в секторе Газа более 500 тысяч человек вернулись в город, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По словам представителя сил гражданской обороны Газы Махмуда Бассаля, движение населения началось накануне и продолжается.

"Более полумиллиона человек вернулись в Газу со вчерашнего дня", — уточнил он.

Ранее сообщалось, что в город вернулись около 200 тысяч человек.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября при посредничестве Египта. В рамках соглашения Израиль частично отвел свои войска из сектора Газа.