Более полумиллиона человек вернулись в Газу после объявления перемирия
В рамках соглашения Израиль частично отвел свои войска из сектора Газа.
Сегодня, 08:50
Фото: Report
С момента начала первой фазы прекращения огня в секторе Газа более 500 тысяч человек вернулись в город, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
По словам представителя сил гражданской обороны Газы Махмуда Бассаля, движение населения началось накануне и продолжается.
"Более полумиллиона человек вернулись в Газу со вчерашнего дня", — уточнил он.
Ранее сообщалось, что в город вернулись около 200 тысяч человек.
Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября при посредничестве Египта. В рамках соглашения Израиль частично отвел свои войска из сектора Газа.
