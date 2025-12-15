В Казахстане в 2025–2026 годах реализуется проект "Защита прав и законных интересов граждан и организаций", инициированный общественным фондом Human Rights Lawyers, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минкультуры.

Работа проводится при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Центра поддержки гражданских инициатив и направлена на укрепление правовой культуры и расширение доступа населения к юридической помощи.

В рамках проекта особое внимание уделяется повышению правовой грамотности граждан. Для оценки уровня знаний населения в сфере права был проведен опрос в пяти регионах страны — в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях, а также в областях Жетісу и Абай. Результаты исследования показали положительную динамику: уровень правовой грамотности вырос на 4 процента.

Параллельно реализуется выездная консультационная работа, ориентированная на оказание адресной помощи. Более тысячи граждан получили персональную поддержку, а специалисты проекта предоставили свыше 2 200 консультаций по правовым и социальным вопросам, что позволило многим участникам своевременно защитить свои права и получить необходимые разъяснения.

Значительная часть проекта посвящена образовательной деятельности. За период его реализации для трех тысяч жителей страны были организованы семинары, тренинги и лекции, направленные на формирование практических знаний и навыков в области защиты прав и законных интересов.

Реализация проекта способствует укреплению правосознания в обществе и повышению доступности юридической помощи, что особенно важно для социально уязвимых категорий граждан и жителей регионов.