Более тысячи казахстанцев получили персональную правовую поддержку
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане в 2025–2026 годах реализуется проект "Защита прав и законных интересов граждан и организаций", инициированный общественным фондом Human Rights Lawyers, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минкультуры.
Работа проводится при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Центра поддержки гражданских инициатив и направлена на укрепление правовой культуры и расширение доступа населения к юридической помощи.
В рамках проекта особое внимание уделяется повышению правовой грамотности граждан. Для оценки уровня знаний населения в сфере права был проведен опрос в пяти регионах страны — в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях, а также в областях Жетісу и Абай. Результаты исследования показали положительную динамику: уровень правовой грамотности вырос на 4 процента.
Параллельно реализуется выездная консультационная работа, ориентированная на оказание адресной помощи. Более тысячи граждан получили персональную поддержку, а специалисты проекта предоставили свыше 2 200 консультаций по правовым и социальным вопросам, что позволило многим участникам своевременно защитить свои права и получить необходимые разъяснения.
Значительная часть проекта посвящена образовательной деятельности. За период его реализации для трех тысяч жителей страны были организованы семинары, тренинги и лекции, направленные на формирование практических знаний и навыков в области защиты прав и законных интересов.
Реализация проекта способствует укреплению правосознания в обществе и повышению доступности юридической помощи, что особенно важно для социально уязвимых категорий граждан и жителей регионов.
Самое читаемое
- В Кызылординской и Актюбинской областях ограничат движение на республиканских трассах
- В Косшы запущено 1000 новых камер видеонаблюдения с элементами ИИ
- 11 трудовых династий наградили в Мангистауской области
- Казахстанец Кирилл Проходов выиграл юниорский этап Кубка мира по фехтованию в Ташкенте
- Семь человек пострадали при стрельбе на пляже в Сиднее