Более тысячи сел Казахстана планируют подключить к скоростному интернету

Жителям более тысячи сел Казахстана хотят открыть доступ к интернету со скоростью не менее 100 мегабит в секунду. Чтобы оптоволоконная связь доходила непосредственно до домов, местные операторы смогут подключаться к магистральным сетям «Казахтелекома». Договоренность закрепили в меморандуме с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития.

Развитие связи в сельской местности напрямую связано с задачами, поставленными Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Послании от 28 октября.

«Для построения народной цифровой экономики важно, чтобы возможности людей не зависели от места их проживания», - подчеркнул Глава государства.

Как скоростной интернет дойдет до сельчан

Магистральные линии связи уже проложены во многих населенных пунктах, но для подключения жителей нужна дополнительная инфраструктура. Речь идет о так называемой последней миле, участке сети от магистрали до конечного пользователя.

Председатель Комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков рассказал, что магистральную инфраструктуру в рамках проекта «ВОЛС СНП 1.0» в 2018–2020 годах построили «Казахтелеком» и «Транстелеком».

Теперь доступ к этим сетям намерены предоставить небольшим местным операторам.

«Сегодня мы достигли договоренности о предоставлении компанией «Казахтелеком» доступа к своей магистральной инфраструктуре для местных малых и средних операторов связи. Это позволит им оперативно развернуть сети последней мили по технологии GPON со скоростью интернета не менее 100 Мбит/с в сельских населенных пунктах», - сообщил Сейсембеков.

Речь идет о технологии подключения через оптоволокно, позволяющей передавать данные на высокой скорости. В рамках проекта «Ускоренная цифровизация для инклюзивной экономики Казахстана» планируется строительство таких сетей более чем в тысяче сел.

Что даст подключение жителям

Для сельских семей скоростной интернет означает более широкий доступ к дистанционному обучению, государственным онлайн-услугам и удаленной работе. Предпринимателям он позволит активнее развивать продажи и работать с цифровыми сервисами.

Генеральный директор дивизиона по корпоративному бизнесу «Казахтелекома» Аскар Каиров подчеркнул, что доступ к качественной связи напрямую влияет на возможности жителей регионов.

«Для нас важно, чтобы жители сельских населённых пунктов имели такие же возможности для образования, работы и ведения бизнеса, как и жители крупных городов», - отметил он.

Подписанный меморандум определяет направления совместной работы министерства и «Казахтелекома». Следующий этап связан с развитием местных сетей, через которые интернет будет поступать непосредственно в дома сельчан.