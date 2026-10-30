«Мәңгілік Ел» и наследие тюрков: Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал в социальной сети X сообщение, посвященное сохранению исторического и культурного наследия тюркских народов. Глава государства рассказал о работе над созданием двух центров и призвал ускорить принятие международной конвенции.
«Выступая на 13-м саммите Организации тюркских государств, отметил, что на состоявшейся в этом году встрече в Туркестане предложил создать Центр тюркской цивилизации и центр «Мәңгілік Ел» для популяризации наследия степной цивилизации. Сейчас ведется соответствующая работа. Считаю необходимым ускорить принятие Конвенции о сохранении наследия тюркской цивилизации», – написал Касым-Жомарт Токаев в социальной сети X.
Речь идет об инициативах, которые Президент Казахстана ранее представил на встрече тюркских государств в Туркестане.
Центр тюркской цивилизации и центр «Мәңгілік Ел» призваны способствовать популяризации общего исторического и культурного наследия. По словам Главы государства, работа по их созданию уже ведется.
Отдельное внимание Президент уделил Конвенции о сохранении наследия тюркской цивилизации, призвав ускорить ее принятие.
Самое читаемое
- Токаев и лидеры тюркских стран посетили концерт с участием Димаша Кудайбергена
- Более 490 тонн сельхозпродукции привезут из Акмолинской области на ярмарку в Астану
- Золото с бриллиантами исчезло вместе с подставкой
- Налоговая усомнилась в сделке, пришлось выкапывать трубы: как бизнесу защититься от проверок
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии открытия 13-го саммита Организации тюркских государств