С 1 января 2026 года Болгария официально ввела евро в качестве своей национальной валюты, завершив многолетний процесс интеграции в зону евро и став 21-м членом еврозоны, передает BAQ.KZ.

Ранее страна использовала национальную валюту — болгарский лев, который существовал с 1881 года. С этой даты лев перестал быть законным средством платежа, а евро стало основной валютой экономики.

В течение переходного периода, который продлится весь январь, граждане и предприятия смогут использовать и лев, и евро, а к 1 февраля лев полностью выйдет из оборота. Курс обмена установлен на уровне 1,95583 лева за 1 евро.

Это важный шаг в углублении экономической интеграции Болгарии с Европейским союзом: страна получила место в руководящем совете Европейского центрального банка, что позволяет влиять на монетарную политику еврозоны.

Переход вызывает смешанные чувства у населения: одни надеются на экономические преимущества и усиление инвестиций, другие выражают опасения по поводу инфляции и потери части экономического суверенитета.