Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан официально опровергло распространённые в СМИ и социальных сетях сведения о введении с 2026 года оплачиваемых больничных для самозанятых за счёт средств Государственного фонда социального страхования (ГФСС), передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ведомство пояснило, что в соответствии с действующим законодательством выплаты из ГФСС предоставляются участникам системы обязательного социального страхования только при наступлении конкретных социальных рисков: утрате трудоспособности, потере кормильца, потере работы, а также в связи с беременностью, родами, усыновлением ребёнка и уходом за ребёнком до полутора лет. При этом выплаты по временной нетрудоспособности на основании больничного листа из средств ГФСС не предусмотрены ни для наёмных работников, ни для самозанятых граждан.

Вместе с тем, начиная с 1 января 2026 года, в Казахстане вводится новый налоговый режим для самозанятых, предусматривающий уплату социальных платежей. Это позволит им участвовать в системе обязательного социального страхования и получить право на социальные выплаты при наступлении перечисленных социальных рисков. Министерство труда и социальной защиты населения призвало граждан и СМИ обращаться только к официальным источникам информации, чтобы избежать распространения недостоверных сведений.