В городе Риддер Восточно-Казахстанской области завершено строительство современного многопрофильного больничного комплекса, возведенного по поручению Главы государства, передает BAQ.KZ.

Сегодня объект посетили аким области Нурымбет Сактаганов и министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Новый медицинский комплекс включает стационар на 200 коек и поликлинику, рассчитанную на 500 посещений в смену. Общая стоимость проекта составила 34,8 млрд тенге. Подрядной организацией выступило ТОО "Элхон". Объект принят в эксплуатацию.

Как отметил аким области, ранее основные корпуса больницы, включая педиатрическое отделение, были построены более 80 лет назад. Обновленный комплекс станет современным многопрофильным медицинским учреждением, которое будет обслуживать не только жителей Риддера, но и население близлежащих населенных пунктов.

Строительство больничного комплекса реализовано за счет средств, возвращенных государству в рамках закона Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Трехэтажное здание общей площадью более 40 тысяч квадратных метров полностью оснащено необходимым медицинским оборудованием.

В структуре комплекса предусмотрено оказание специализированной врачебной помощи в условиях круглосуточного стационара и дневного пребывания, паллиативной помощи, а также консультативно-диагностической и первичной медико-санитарной помощи. В настоящее время завершаются процедуры оформления соответствующей документации, после чего больничный комплекс начнет прием пациентов.