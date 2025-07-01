С начала 2025 года 259,5 тысячи казахстанцев получили SMS-уведомления о возможности оформить социальные выплаты проактивно - без заявлений и визитов в госорганы, передает BAQ.KZ. Из них 202,1 тысячи уже воспользовались этой возможностью, подтвердив своё согласие через сообщение.

Такая система стала возможной благодаря внедрению Цифровой карты семьи (ЦКС). Это цифровой инструмент, который аккумулирует данные о гражданах из всех государственных информационных систем и формирует единый социальный профиль каждой семьи. На сегодняшний день в базе уже собрана информация о 20 миллионах человек - это более 6,2 миллиона казахстанских семей.

Цель ЦКС - обеспечить равный и удобный доступ граждан к государственной поддержке. Она определена в Социальном кодексе Казахстана как один из ключевых механизмов реализации социальной политики. Карта не просто анализирует статус граждан, но и ежедневно информирует их о положенных им мерах господдержки в виде SMS-уведомлений от номера 1414.

На основании данных карты казахстанцы могут автоматически получать пособия и выплаты, включая помощь при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком, по инвалидности, многодетным семьям, по потере кормильца и в других жизненных ситуациях. Всё, что требуется от гражданина, — это подтвердить своё согласие в ответ на SMS. Далее система оформляет заявку и назначает выплату в автоматическом режиме, без бюрократии.

ЦКС также уведомляет о пенсионных выплатах, окончании статуса "қандас", возможностях занятости для безработных и других услугах. Важно помнить, что сообщения приходят только от официального номера 1414 - отвечать следует только на них, чтобы избежать риска мошенничества.