Больше 3,6 кг психотропов собирались отправить из Астаны в Талдыкорган

Полиция перекрыла канал поставки психотропных веществ из столицы в Талдыкорган. У 32-летнего мужчины в Астане нашли больше 2,6 кг мефедрона и α-PVP, а потом по его подсказке еще почти килограмм в тайнике. Всего изъяли 3 кг 646 граммов. Подозреваемый арестован.

Операцию провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Жетысу вместе с МВД и полицией Астаны. Работу координировала прокуратура области Жетысу.

Свертки под чехлом сиденья

О готовящейся поставке полицейские узнали оперативным путем. Они выяснили, кто в ней участвует и как собираются перевозить запрещенные вещества.

В Астане полиция остановила машину, за рулем которой был 32-летний уроженец Тараза. Под чехлом заднего пассажирского сиденья нашли два свертка с порошком. В них оказалось 2 кг 148 граммов мефедрона и 506 граммов α-PVP.

Тайник по подсказке

На этом история не закончилась. Задержанный признал вину и показал место закладки, которую готовили для дальнейшего сбыта. Там полицейские нашли еще один сверток, в нем было 992 грамма α-PVP.

В итоге из незаконного оборота изъяли 3 кг 646 граммов психотропных веществ.

Возбуждено досудебное расследование, подозреваемый находится под стражей.

Это не первая крупная наркопартия, которую полиция перехватила за последнее время. Накануне в Астане суд приговорил к 16 и 17 годам лишения свободы пятерых участников группы, которая продавала наркотики через Telegram-магазин. За время работы они оборудовали около двух тысяч закладок и заработали больше 90 млн теңге.