Пятерых участников наркогруппы из Telegram-магазина в Астане осудили на срок до 17 лет

Суд в Астане приговорил к 16 и 17 годам лишения свободы пятерых участников организованной группы, которая продавала наркотики через Telegram-магазин. За время работы они оборудовали около двух тысяч тайников-закладок и заработали больше 90 млн теңге. Группу ликвидировали сотрудники департамента полиции на транспорте вместе с главной транспортной прокуратурой.

Магазин торговал наркотиками в Астане и других регионах страны. В группе было пятеро мужчин в возрасте от 25 до 40 лет, и у каждого была своя роль.

Всем руководил 35-летний организатор. Он контролировал поставки и деньги. 26-летний участник работал оператором и продвигал магазин. Двое, 25 и 40 лет, фасовали наркотики и раскладывали закладки. Пятый продавал наркотики в розницу и вербовал новых курьеров.

Задержали всех летом прошлого года. Полицейские изъяли больше 165 граммов марихуаны и смолы каннабиса, упаковку, электронные весы, банковские карты и деньги.

После досудебного расследования дело ушло в суд. Он признал виновными всех пятерых. Организатор получил 17 лет лишения свободы, остальные по 16 лет.