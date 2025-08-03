Министр энергетики Ерлан Аккенженов в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область проверил готовность ключевых объектов теплоэнергетики к предстоящему отопительному сезону, передает BAQ.KZ. Общая сумма инвестиций в ремонтные и модернизационные работы превысила 44 миллиарда тенге.

В сопровождении представителей акимата и руководства предприятий министр посетил ГРЭС "Топар", где завершается монтаж нового турбоагрегата. Ввод оборудования запланирован на август, и, как отмечается, он значительно повысит надёжность теплоснабжения региона. Также на станции строится новый золоотвал и возводятся жилые дома для работников в посёлке Топар.

Мы знаем о проблемах, которые копились годами, но сегодня важно видеть реальные, конкретные результаты, которые напрямую повлияют на качество жизни людей. На ГРЭС "Топар" вводится в строй новая, более мощная турбина. На ТЭЦ-2 "Кармета" завершается пуско-наладка долгожданного седьмого котла, а Шахтинская ТЭЦ демонстрирует стабильную работу. Это и есть фактическое исполнение поручений, — отметил Аккенженов.

По данным Минэнерго, только на модернизацию и ремонт ГРЭС "Топар" в 2025–2026 годах предусмотрено 34,6 млрд тенге. Ещё свыше 10 млрд тенге направлено на обновление тепловых сетей в регионе. Среди крупных проектов также строительство парогазовой установки мощностью 75 МВт в Жезказгане. Это позволит существенно сократить дефицит электрических мощностей на юге области.