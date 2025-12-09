Страны Евросоюза договорились о новых мерах, которые значительно ужесточат действующие миграционные правила, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. Центральная идея изменений — сделать процедуру депортации быстрее и эффективнее, особенно для тех, кому отказали в предоставлении убежища.

Одним из ключевых нововведений станет создание специальных "центров возвращения" за пределами ЕС. В них будут отправлять просителей убежища, чьи заявки были отклонены. Такие центры предназначены для того, чтобы упростить подготовку к депортации и снизить нагрузку на страны блока.

Кроме того, ЕС намерен сокращать социальные выплаты мигрантам, если они отказываются сотрудничать с властями после того, как потеряли право легально находиться на территории Союза. По мнению европейских чиновников, это позволит уменьшить число тех, кто затягивает процесс или скрывается.

План по ускорению депортаций Еврокомиссия представила ещё в марте 2025 года. Тогда выяснилось, что реально покидает ЕС лишь один из пяти мигрантов, получивших отказ в убежище. Новый пакет мер должен сделать эту систему более строгой и предсказуемой. Евросоюз рассчитывает, что обновлённые правила помогут разгрузить миграционные службы и снизить давление на социальные системы стран-членов.