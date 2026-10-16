Больше всех нарушают таможенные правила майнеры: итоги проверок за девять месяцев

Нарушения нашли почти у каждой проверенной компании, в 84% таможенных проверок. За январь–сентябрь 2026 года Комитет государственных доходов Минфина провел 948 таких проверок и доначислил бизнесу 29,6 млрд теңге. Больше всего нарушений оказалось у компаний, которые занимаются цифровым майнингом.

Из доначисленной суммы уже взыскали 19,6 млрд теңге. По сравнению с прошлым годом доначисления выросли на 195%, а взыскания на 247%.

На майнинг пришлось 19% всех нарушений. Дальше идут оптовая торговля широким ассортиментом товаров с 16,2%, оптово-розничная торговля с 13,5% и производство энергетических напитков с 4%.

Чаще всего компании неправильно определяли таможенную стоимость товара, это 40% нарушений. Еще в 20% случаев товар неверно классифицировали по ТН ВЭД, в 17% использовали не по назначению товары, которыми можно распоряжаться только с ограничениями, а в 5% нарушили условия таможенных процедур.

По итогам проверок компаниям доначисляют таможенные платежи, налоги и пени, исправляют таможенные декларации и привлекают виновных к ответственности. В КГД постоянно ищут схемы нарушений и компании, которые попадают в группу риска.

Сейчас проверяют несколько компаний, которые ввозят из Китая прокат плоских металлов. Их подозревают в том, что они не платили антидемпинговую пошлину как положено.