«Большие планы»: в Англии обсуждают будущее Дастана Сатпаева в «Челси»
Казахстанский форвард может попасть в первую команду уже после перехода в 2026 году.
Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев оказался в центре внимания зарубежных футбольных сообществ — в соцсети X активно обсуждают его будущее в Chelsea FC, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Футбольный аккаунт I_@m_Sepp (@seppchelsea), публикующий новости и аналитику по «Челси», сообщил о серьёзных планах клуба на молодого игрока.
«У "Челси" большие планы на будущее. Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов отметил, что Лиам Росеньор с интересом следит за 17-летним нападающим Дастаном Сатпаевым. Есть чёткий план по его интеграции в основную команду. Ожидается, что он присоединится к клубу из "Кайрата" в 2026 году и может получить шанс проявить себя уже в предсезонке как часть долгосрочного проекта», - говорится в сообщении.
В комментариях болельщики клуба уже активно обсуждают перспективы казахстанца.
«Не могу дождаться, чтобы увидеть его в игре за нашу команду», — написал пользователь.
Ранее тот же аккаунт I_@m_Sepp (@seppchelsea) также высоко оценил игровые качества Сатпаева.
«Дастан Сатпаев — действительно серьёзный талант с мячом. Отличный контроль, быстрые и точные решения, уверенная игра без страха. Игрок на будущее — и очень большое будущее».
🔵💎 | Dastan Satpaev — a SERIOUS talent on the ball 🇰🇿✨— I_@m_Sepp (@seppchelsea) March 27, 2026
⚡ Close control
🎯 Sharp decision-making
🔥 Fearless in possession
One for the future… and a BIG one at that. 👀💙 https://t.co/3l93341xcQ pic.twitter.com/JXVbuwUyJ1
