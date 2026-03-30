«Большие планы»: в Англии обсуждают будущее Дастана Сатпаева в «Челси»

Казахстанский форвард может попасть в первую команду уже после перехода в 2026 году.

Сегодня 2026, 13:40
Фото: I_@m_Sepp (@seppchelsea)

Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев оказался в центре внимания зарубежных футбольных сообществ — в соцсети X активно обсуждают его будущее в Chelsea FC, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Футбольный аккаунт I_@m_Sepp (@seppchelsea), публикующий новости и аналитику по «Челси», сообщил о серьёзных планах клуба на молодого игрока.

«У "Челси" большие планы на будущее. Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов отметил, что Лиам Росеньор с интересом следит за 17-летним нападающим Дастаном Сатпаевым. Есть чёткий план по его интеграции в основную команду. Ожидается, что он присоединится к клубу из "Кайрата" в 2026 году и может получить шанс проявить себя уже в предсезонке как часть долгосрочного проекта», - говорится в сообщении. 

В комментариях болельщики клуба уже активно обсуждают перспективы казахстанца.

«Не могу дождаться, чтобы увидеть его в игре за нашу команду», — написал пользователь.

Ранее тот же аккаунт I_@m_Sepp (@seppchelsea) также высоко оценил игровые качества Сатпаева.

«Дастан Сатпаев — действительно серьёзный талант с мячом. Отличный контроль, быстрые и точные решения, уверенная игра без страха. Игрок на будущее — и очень большое будущее».

Напомним, что в 2025 году Chelsea FC заключил соглашение с игроком, однако его официальный переход в клуб станет возможен только после достижения совершеннолетия — в августе 2026 года.

На данный момент Дастан Сатпаев продолжает выступать за ФК Кайрат на правах аренды. В составе алматинской команды он стал чемпионом Казахстана и обладателем Суперкубка страны в 2025 году.

