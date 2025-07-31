Июньский опрос, проведённый Институтом общественной политики, вновь подтвердил высокий уровень общественного оптимизма: 79,4% респондентов считают, что страна движется в правильном направлении, передает BAQ.KZ.

Это один из самых стабильных показателей за последние месяцы и свидетельство сохраняющегося консенсуса в обществе.

Социально-экономическая обстановка также вызывает всё меньше тревоги у граждан — 73,6% опрошенных оценивают её как благоприятную. Аналитики института отмечают: столь высокая степень удовлетворённости может быть связана с ростом ВВП, который достиг 6%, а также с активным развитием инфраструктуры и модернизацией ЖКХ.

Политическая стабильность остаётся ещё одним важным фактором: 76,2% респондентов положительно оценивают текущую обстановку в стране. Среди достижений последнего времени — запуск новых школ и больниц, обновление дорог, а также расширение общественного транспорта в ряде регионов.