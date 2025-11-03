В 2024 году казахстанцы активно пользовались кредитными программами при покупке автомобилей. Об этом рассказала президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева в подкасте "Кейіпкер", передаёт BAQ.KZ со ссылкой на El.kz

По её данным, большинство легковых машин были реализованы с привлечением финансовых продуктов.

"70% объема рынка легковых автомобилей было реализовано в кредит или с каким-нибудь финансовым продуктом. Потому что весь год наши дилеры предлагали различные акции – 0,1% годовых до 12% годовых. Это очень удобные условия для покупки. Первоначальный взнос тоже варьировался от 0% до 50%. То есть для покупателя было много предложений, как он мог купить автомобиль", - рассказала спикер.

Эксперт отметила, гибкие условия и акции со стороны дилеров способствовали обновлению автопарка в стране – многие покупатели меняли старые машины на новые. По ее словам, порядка 4% продаж пришлось на государственную программу льготного автокредитования, которая действует с 2018 года.