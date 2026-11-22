Большинство авиарейсов в аэропорту Брюсселя могут быть отменены в понедельник, 23 ноября, из-за забастовки авиадиспетчеров, которые намерены присоединиться к общенациональной акции протеста против мер жесткой экономии федерального правительства Бельгии.

По информации зарубежных СМИ, как сообщили в администрации аэропорта, оператор воздушного движения Бельгии Skeyes предупредил о предстоящих ограничениях в работе диспетчерских служб. В связи с этим 23 ноября ожидаются значительные перебои в авиасообщении.

Согласно заявлению компании, с 07:00 до 21:00 по местному времени (с 00:00 до 20:00 по Гринвичу) она не сможет обеспечивать нормальное управление воздушным движением в аэропортах Бельгии и воздушном пространстве, за которое несёт ответственность.

Местные СМИ отмечают, что из-за позднего объявления о забастовке авиакомпаниям, аэропортам и другим операционным партнёрам будет сложно подготовиться к ограничениям и свести к минимуму неудобства для пассажиров.

Причиной акции протеста стал призыв трёх крупнейших профсоюзов Бельгии провести 23 ноября в Брюсселе общенациональную демонстрацию против мер жесткой экономии, принятых властями страны.