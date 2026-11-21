В Жылыойском районе Атырауской области продолжается строительство социальных объектов, развитие дорожной инфраструктуры и решение жилищных вопросов. В частности, в Кульсары возводят три врачебные амбулатории, а в сельских населённых пунктах строят школы, детские сады и Дома культуры. О ходе проектов аким области Болат Акчулаков рассказал на встрече с жителями района.

Перед встречей глава региона ознакомился с состоянием социальных объектов, жилых домов и автомобильных дорог, а также посетил проблемные стройки, где сроки реализации проектов были затянуты.

Новые места в школах и детских садах

В селе Шокпартогай построен детский сад на 280 мест по программе «Игілік». Сейчас оформляются документы для его приёмки. Открыть учреждение планируют до конца года.

В Кульсары в средней школе №20 возведена пристройка на 180 мест, которая проходит приёмочные процедуры. В микрорайоне «Болашак» продолжается строительство детского сада на 280 мест. Его планируют открыть в марте 2027 года.

В селе Майкомген началось строительство школы на 300 мест. Завершить работы намерены в январе 2028 года.

Ещё один проект — лицей для одарённых мальчиков на 300 мест в микрорайоне «Мешіт» Кульсары. Для полноценной работы учебного заведения необходимо общежитие. Земельный участок под него уже выделен, сейчас в проектно-сметную документацию вносят корректировки.

Новые медицинские и спортивные объекты

В трёх микрорайонах Кульсары — «Береке», «Болашак» и «Жадырасын» — строятся врачебные амбулатории. Работы планируют завершить до конца года, а открыть учреждения — в начале 2027-го. В микрорайонах «Темиржол» и «Южный аэропорт» к строительству медицинских объектов намерены приступить в следующем году.

Кроме того, в районе готовят к открытию специализированный реабилитационный центр для детей. Первых посетителей ожидают в первом квартале 2027 года.

Развивается и спортивная инфраструктура. В микрорайоне «Барлаушы» строится физкультурно-оздоровительный комплекс, который планируют сдать до конца года. Аналогичный объект в микрорайоне «Болашак-1» намерены открыть в первом квартале 2027 года.

Спортивные площадки уже построены на территориях школ №1, 8, 9, 16 и 18 в Кульсары. Сейчас оформляются документы для их передачи. Новая площадка также появилась при школе в селе Шокпартогай.

Дома культуры и развитие дорог

В селе Аккизтогай строится Дом культуры на 200 мест. Его открытие намечено на февраль 2027 года. В Косшагыле аналогичный объект планируют сдать до конца текущего года.

В Жана Каратоне строительство Дома культуры на 300 мест столкнулось с задержками. Прежний подрядчик не выполнил обязательства, поэтому договор с ним расторгли в одностороннем порядке и определили новую строительную организацию. Сейчас корректируется проектно-сметная документация, направленная на государственную экспертизу.

В микрорайоне «Атырау» Кульсары уложен асфальт на всех предусмотренных проектом 22,1 км дорог. Также обустраиваются тротуары: покрытие появилось на 10 км пешеходных маршрутов. В городе брусчаткой покрыли 32 км, ещё на 8,3 км велодорожек уложили асфальт. Работы по развитию пешеходной и велосипедной инфраструктуры продолжатся в 2027–2028 годах. Кроме того, ведётся четвёртый этап реконструкции внутригородских дорог.

Обновляется дорога к культурно-историческому туристическому объекту «Ак Мешит». В сёлах Аккизтогай, Косшагыл и Шокпартогай выполняется второй этап реконструкции внутрисельских дорог. Завершить работы планируется в первом полугодии 2027 года.

Проблемные стройки и жилищный вопрос

Вместе с тем ряд проектов столкнулся с задержками. В селе Тургызба подрядчик нарушил сроки и не выполнил предусмотренные обязательства. Договор расторгнут в одностороннем порядке, материалы переданы в суд. В настоящее время подготовлена смета и проводятся повторные конкурсные процедуры.

В Кульсары возобновлён капитальный ремонт автомобильного моста на улице Абдрахманова. На объекте установили балки и завершили бетонирование. Полностью обновить мост рассчитывают до конца декабря.

Вопрос обеспечения жильём решается в том числе за счёт приобретения квартир у частных застройщиков. В центре Кульсары компания «QAZYNA» возводит многоквартирный дом. После завершения строительства планируется выкупить около 50 квартир для граждан, состоящих в жилищной очереди.

Кроме того, в городе уже построено и передано населению 37 жилых домов. В микрорайоне №5 капитально ремонтируют кровли и фасады десяти многоэтажек. Готовность работ составляет 90%, завершить их намерены до конца года.