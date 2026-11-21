В Беларуси проходит выставка «Тайна небесной глазури» к 35-летию Независимости Казахстана
Экспозиция знакомит посетителей с историко-культурным наследием древнего Туркестана и архитектурными особенностями мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи.
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В Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» Республики Беларусь состоялось открытие международной выставки «Тайна небесной глазури», посвящённой 35-летию Независимости Республики Казахстан.
Выставка организована в рамках реализации поручений Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по изучению, сохранению и популяризации наследия Ходжи Ахмеда Ясауи в стране и за рубежом.
На выставке представлены подлинные терракотовые плитки XII века, фрагменты керамики XIV века, элементы майолики и мозаики, а также фотографии древних надписей.
Отдельный раздел посвящён духовному и интеллектуальному наследию Ходжи Ахмеда Ясауи. В него вошли рукописи, родословная «Насабнама» и труды последователей, отражающие влияние его учения на духовные традиции тюркских народов.
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