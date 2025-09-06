Буллинг в школах – тема, о которой сегодня все чаще говорят педагоги, родители и сами дети. Это не просто ссоры между сверстниками, а регулярные акты психологического или физического давления, которые могут оставить глубокий след в жизни ребенка. О том, как распознать первые признаки буллинга, как поддержать пострадавшего и какие шаги предпринимает школа для профилактики, в интервью BAQ.KZ рассказала педагог-психолог Айгерим Арыстанбекова, уже четвертый год работающая с детьми.

- Айгерим Булатовна, расскажите, чем отличается буллинг от обычного конфликта между детьми? Что лежит в основе такого поведения?

- Буллинг - это не просто ссора или разногласие между детьми. В отличие от обычного конфликта, где участники равны и могут отстоять свою точку зрения, буллинг - это скорее систематическое преследование одного ребенка другим или группой. Здесь всегда есть неравенство сил: один становится жертвой, а другой - агрессором. И что важно - это не разовая ситуация, а регулярные, повторяющиеся эпизоды агрессии. В основе такого поведения могут лежать разные причины: желание самоутвердиться, низкий уровень эмпатии, влияние среды, а иногда - личные проблемы у самого агрессора, например, неблагополучная атмосфера в семье.

- С какого возраста чаще всего проявляется буллинг в школе?

- Проявляться буллинг может уже в младшей школе, примерно с 6–7 лет, но чаще всего активно он начинается в возрасте 9–14 лет, то есть в начальной и средней школе. Это связано с возрастными особенностями - дети начинают активнее выстраивать социальные отношения, и, к сожалению, не всегда эти отношения складываются конструктивно. В этот период у ребенка особенно сильно проявляется потребность быть принятым в группе, и если он отличается чем-то - манерой говорить, внешностью, поведением - он может стать мишенью. И это опасно.

- Сталкивались ли вы с буллингом в своей практике? Расскажите, какими методами работы вы пользовались в этой ситуации?

- Да, в моей практике были такие случаи. Один из них - когда ученицу в классе постоянно задирали тк она умная, и новенькая. Не хотели принимать в командную работу, изолировали полностью от проекта. Ситуация была непростая, и мы действовали комплексно.

Во-первых, я работала индивидуально с девочкой: помогала справиться с тревожностью, выстраивала уверенность, и говорила не бояться обращаться за помощью.

Во-вторых, проводились беседы с агрессором и его родителями - очень важно не просто наказать, а понять причину такого поведения и скорректировать ее.

В-третьих, организовывались занятия с классом: тренинги на командообразование, обсуждение тем дружбы, уважения, роликов о буллинге. И, конечно, все происходило при участии администрации школы и куратора. Только в сотрудничестве можно добиться результата.

- По каким признакам родители могут заподозрить, что их ребёнок подвергается буллингу?

- Признаков может быть много, и важно их не игнорировать. Самое распространенное - ребенок не хочет идти в школу, жалуется на головную боль, живот, но при этом у врачей - все в порядке.

Могут появиться резкие перепады настроения, слезы, тревожность, истерика, ухудшение сна. Иногда родители замечают, что у ребенка пропадают вещи, одежда рвется, он возвращается с синяками - и не может объяснить, что случилось. Также стоит насторожиться, если у ребенка нет друзей, он перестал рассказывать о школьной жизни или стал замкнутым. Это красные флаги, которые требуют внимания.

- Как правильно разговаривать с ребёнком, если он признался, что его травят в школе?

- В такой момент очень важно не спугнуть ребенка и поддержать его. Постарайтесь говорить спокойно, без осуждения. Скажите: "Ты правильно сделал, что рассказал. Я рядом и помогу тебе". Избегайте фраз вроде "Ты сам виноват" или "Надо было дать сдачи".

Важно задавать открытые вопросы: "Что именно происходит? С кем? Как часто? Как ты себя при этом чувствуешь?" И обязательно заверьте ребенка, что он не один и что вы вместе найдете решение.

После этого - не затягивайте. Обратитесь в школу, к учителю или школьному психологу. Главное - ребенок должен чувствовать, что его слышат и защищают.

- Как в вашей школе учителя и администрация школы решают вопрос профилактики случаев буллинга?

- В нашей школе этому уделяется большое внимание. Мы проводим профилактические классные часы, тренинги на развитие навыков общения, толерантности, умения разрешать конфликты. Регулярно проводится анкетирование учащихся, чтобы выявить проблемные зоны.

Учителя проходят внутришкольное обучение - как распознать признаки буллинга, как правильно реагировать. Также активно подключаем родителей: проводим собрания, индивидуальные беседы.

Когда возникает подозрение на буллинг - мы не оставляем это без внимания: работает команда - куратор класса, психолог, администрация. Наша задача - не только остановить ситуацию, но и создать в коллективе такую атмосферу, где агрессия будет неприемлема.

Буллинг не исчезает сам по себе — для его преодоления нужна совместная работа детей, родителей, педагогов и школьных специалистов. Важно помнить: вовремя замеченные тревожные сигналы и поддержка взрослых способны изменить ситуацию и помочь ребенку вновь почувствовать себя в безопасности. Только вместе можно создать школьную среду, где ценят уважение и дружбу, а агрессии нет места.

На ежегодной августовской конференции педагогов Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность создания безопасной атмосферы в учебных заведениях.

"Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности", — отметил Глава государства.

За последние два года в стране принят целый комплекс мер по защите детей. Ужесточено наказание за насилие в отношении несовершеннолетних, усилен институт уполномоченного по правам ребёнка, ведётся системная работа по профилактике подростковых суицидов.

Особое внимание уделяется борьбе с буллингом. В школах и колледжах внедряется антибуллинговая программа "ДосболLIKE", направленная на формирование толерантной и дружелюбной среды среди подростков.

Кроме того, за травлю теперь предусмотрена административная ответственность. Штраф за первое нарушение составляет 10 МРП, за повторное — 30 МРП.

Принятые меры должны способствовать тому, чтобы образовательные учреждения стали пространством, где дети чувствуют себя в безопасности и могут полноценно развиваться.