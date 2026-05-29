Беспрепятственный доступ во все учреждения с детьми получили детские омбудсмены
Представители детских омбудсменов смогут посещать все учреждения, где находятся несовершеннолетние, включая закрытые организации.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Уполномоченные по правам ребенка в Казахстане получили право беспрепятственного доступа во все организации, где находятся дети, включая закрытые учреждения. Новая мера позволит оперативно реагировать на случаи буллинга, насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними. Об этом сообщили на пресс-конференции СЦК, передает корреспондент BAQ.KZ.
Как отметила вице-министр просвещения Шынар Акпарова, институт уполномоченных по правам ребенка усиливает свои полномочия в сфере защиты детей. Теперь представители омбудсменов смогут независимо от других структур посещать учреждения, в которых находятся несовершеннолетние, для мониторинга ситуации и принятия необходимых мер.
По данным ведомства, каждый случай, связанный с нарушением прав детей, будет находиться на личном контроле уполномоченных. Такой подход позволит повысить эффективность взаимодействия государственных органов и обеспечить своевременное реагирование на проблемные ситуации.
Пилотный проект по воспитанию законопослушания расширят на регионы
В ходе встречи также рассказали о мерах по формированию культуры законопослушания среди несовершеннолетних. В 2025–2026 учебном году в 10 школах и трех колледжах Талгарского района стартовали специальные занятия в рамках идеологии "Закон и Порядок".
Пилотный проект реализуется в рамках концепции "Дети Казахстана" и в дальнейшем будет масштабирован на другие регионы страны.
Кроме того, в детских садах, школах и колледжах республики на 100% внедрены "Уроки безопасности". Также продолжает работать система экстренной помощи QR-111, с помощью которой дети могут оперативно обратиться за поддержкой.
Более 28 тысяч детей получили психологическую помощь
Отдельное внимание на пресс-конференции уделили работе Центров психологической поддержки.
По информации Министерства просвещения, такие центры сегодня функционируют во всех регионах страны. В течение 2025 года за профессиональной помощью туда обратились 28 тысяч детей.
Только за первый квартал 2026 года поддержку получили более 6 тысяч детей и около 3,5 тысячи родителей.
В ведомстве подчеркнули, что развитие системы психологической помощи, профилактика буллинга и усиление института уполномоченных по правам ребенка остаются одними из ключевых направлений государственной политики по защите прав и интересов несовершеннолетних.
Самое читаемое
- Минтруда прокомментировало жалобы олимпийского чемпиона
- Какая погода ожидается в Казахстане
- Казахстан завоевал четыре награды в первый день чемпионата Азии по видам борьбы
- Три страны получат экспериментальный препарат против хантавируса
- Астана принимает Евразийский экономический форум: чего ждёт бизнес от ЕАЭС