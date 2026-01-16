Не можете спать из-за громких звуков любви за стенкой? Подозреваете, что ваши соседи открыли точку для продажной любви? Возможно, вы правы. Минувшей осенью полицейские накрыли сразу три таких точки в крупных ЖК Астаны: "Лазурном квартале", "Дипломате" и "Мисоне". Такое соседство рождает сразу несколько проблем. Во-первых – вы не чувствуете себя в безопасности. Во-вторых, любители подобных способов развлечений могут быть переносчиками заболеваний и сталкиваться с ними не захочется никому. Как запретить преступным группировкам арендовать квартиры? И что делать, если жилплощадь сдают в субаренду? Действительно ли в том, что вы слышите соседей виноваты "тонкие стены"? Ответы на эти и другие вопросы ищите в новом специальном репортаже BAQ.kz.