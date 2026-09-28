Ботай и Тұмар: в Казахстане родились первые жеребята лошади Пржевальского

В Казахстане появилась редкая и по-настоящему добрая новость. В степи впервые родились жеребята лошади Пржевальского. Их назвали Ботай и Тұмар, передает BAQ.KZ.

Они появились на свет этим летом в Центре реинтродукции диких копытных «Алиби» на территории резервата «Алтын Дала».

Сейчас жеребятам уже больше месяца. Они заметно окрепли, активно исследуют территорию и все увереннее держатся рядом со своими семейными группами.

Ботай родился у кобылы Тессы, Тұмар у Умбры. Обеих кобыл привезли в Казахстан из Тирпарка Берлин в 2024 году. Для них это первое потомство.

Имена жеребят выбрали не случайно. Ботай отсылает к археологической культуре, связанной с древней историей отношений человека и лошади. Тұмар в казахской традиции ассоциируется с оберегом и защитой.

Рождение жеребят стало новым этапом проекта «Возвращение диких лошадей». Если раньше речь шла о возвращении животных в исторический ареал, то теперь в Казахстане появилось первое собственное поколение.

Пока Ботай и Тұмар растут под наблюдением специалистов. Впереди у них взросление в табуне, жизнь в открытой степи и постепенное привыкание к самостоятельности.

Для проекта это уже не просто возвращение редкого вида. Это начало новой истории, которая продолжается здесь, в казахстанской степи.