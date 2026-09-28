Ботай и Тұмар: в Казахстане родились первые жеребята лошади Пржевальского
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В Казахстане появилась редкая и по-настоящему добрая новость. В степи впервые родились жеребята лошади Пржевальского. Их назвали Ботай и Тұмар, передает BAQ.KZ.
Они появились на свет этим летом в Центре реинтродукции диких копытных «Алиби» на территории резервата «Алтын Дала».
Сейчас жеребятам уже больше месяца. Они заметно окрепли, активно исследуют территорию и все увереннее держатся рядом со своими семейными группами.
Ботай родился у кобылы Тессы, Тұмар у Умбры. Обеих кобыл привезли в Казахстан из Тирпарка Берлин в 2024 году. Для них это первое потомство.
Имена жеребят выбрали не случайно. Ботай отсылает к археологической культуре, связанной с древней историей отношений человека и лошади. Тұмар в казахской традиции ассоциируется с оберегом и защитой.
Рождение жеребят стало новым этапом проекта «Возвращение диких лошадей». Если раньше речь шла о возвращении животных в исторический ареал, то теперь в Казахстане появилось первое собственное поколение.
Пока Ботай и Тұмар растут под наблюдением специалистов. Впереди у них взросление в табуне, жизнь в открытой степи и постепенное привыкание к самостоятельности.
Для проекта это уже не просто возвращение редкого вида. Это начало новой истории, которая продолжается здесь, в казахстанской степи.
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