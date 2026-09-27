Трамп призвал Зеленского договориться с Путиным о мире
27 Сентября 2026, 22:55
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27 Сентября 2026, 22:5527 Сентября 2026, 22:55
86Фото: president.gov.ua
Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского и Владимира Путина договориться о прекращении войны. Об этом он заявил журналистам 27 сентября, передает Fox News. По словам Трампа, в ходе конфликта ежемесячно гибнут десятки тысяч человек.
Он также выразил надежду, что договоренности о прекращении боевых действий удастся достичь еще до наступления зимы. Трамп заявил, что хочет, чтобы «Зеленский договорился с Путиным» и российский лидер также согласился на переговоры. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дипломатических попыток США добиться переговоров между Москвой и Киевом.
Ранее Трамп и Зеленский встречались в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.
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