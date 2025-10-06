Турнир по смешанным единоборствам UFC впервые в истории пройдёт на территории Белого дома. О планах организовать поединки заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на военно-морской базе в Норфолке (штат Вирджиния), передает BAQ.KZ.

Бои назначены на 14 июня 2026 года — дату, совпадающую с 80-летием американского лидера.

Президент UFC Дэна Уайт подтвердил подготовку к мероприятию и сообщил, что организация выделит 700 тысяч долларов на восстановление газона южной лужайки после турнира. Он подчеркнул, что событие станет частью программы празднования 250-летия подписания Декларации независимости США.

Личное знакомство Трампа и Уайта началось в начале 2000-х, когда бизнесмен предоставил свои площадки в Атлантик-Сити для проведения турниров UFC — в то время многие арены отказывались принимать соревнования по ММА. С тех пор Трамп регулярно посещает бои и публично выражает поддержку организации.

Ранее американский президент уже намекал на возможность проведения боёв возле Белого дома, однако тогда не уточнял даты. Если задумка будет реализована, это станет первым случаем проведения турнира смешанных единоборств на территории резиденции главы государства.