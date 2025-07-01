В селе Жалпаксай Карасайского района Алматинской области бойцовские собаки напали на 10-летнего мальчика. Инцидент произошёл на футбольной площадке, расположенной рядом с территорией реабилитационного центра, где содержатся агрессивные животные, передаёт BAQ.KZ.

По словам местных жителей, забор, отделяющий центр от детской площадки, хлипкий и небезопасный, что и привело к трагедии.

Один из очевидцев сообщил: у ребёнка оторвано ухо, на теле — множественные укусы и рваные раны. Пострадавший был срочно доставлен в больницу города Каскелена, где в настоящее время находится в реанимации.

Мальчика спас местный житель, который, рискуя собственной безопасностью, применил нож против нападавшей собаки, чтобы спасти ребёнка. Теперь, как сообщают местные СМИ, руководитель центра угрожает ему судом за гибель животного.

Полиция Алматинской области подтвердила факт нападения и сообщила о возбуждении уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Проводится досудебное расследование, опрашиваются свидетели, назначены экспертизы. Правовую оценку дадут и действиям должностных лиц центра, допустивших утечку животных.

В Департаменте полиции напомнили родителям о необходимости контролировать досуг детей и соблюдать осторожность рядом с участками, где могут находиться потенциально опасные животные.