Бакытжан Байжанов, брат бывшего министра Куандыка Бишимбаева, осуждённый за укрывательство убийства Салтанат Нукеновой, может выйти на свободу раньше установленного срока, передаёт BAQ.KZ.

Об этом телеканалу КТК сообщил его адвокат Газиз Ынтыкбаев.

По его словам, в случае подписания нового закона об амнистии, принятого Мажилисом, срок Байжанову могут сократить на треть — примерно на восемь месяцев. В настоящее время осуждённый отбывает наказание в колонии средней безопасности в Степногорске.

Кроме амнистии, у Байжанова есть возможность выйти по условно-досрочному освобождению (УДО), так как он уже отбыл половину назначенного срока. Адвокат отметил, что у его подзащитного имеется достаточное количество поощрений и положительных характеристик, чтобы ходатайствовать о досрочном освобождении через администрацию учреждения.

"Поскольку он отбыл половину срока, у него уже есть право обратиться в суд через администрацию колонии. Поощрительных моментов у него очень много", — сообщил адвокат Газиз Ынтыкбаев.

Ранее Байжанов был признан судом виновным в сокрытии преступления после убийства Салтанат Нукеновой. Его брат Куандыка Бишимбаева признали виновным в убийстве и приговорили к 24 годам лишения свободы.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в ресторане "Бао" в Астане.