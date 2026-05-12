Братья устроили наркозавод на окраине Арыси
Возбуждено уголовное дело.
Сегодня 2026, 08:35
Фото: Polisia.kz
В городе Арысь сотрудники МВД ликвидировали подпольную нарколабораторию, где производили синтетические наркотики, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Во время расследования полицейские установили, что два родных брата организовали производство наркотиков в частном доме на окраине города.
При обыске правоохранители обнаружили почти полтонны мефедрона в жидком виде, а также около 1,5 тонны прекурсоров – веществ, используемых для изготовления наркотиков. Кроме того, изъяты реактор, колбы, магнитная мешалка, канистры, пластиковые лотки и другое оборудование со следами наркопроизводства.
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса РК. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Подозреваемые задержаны и помещены в изолятор временного содержания.
