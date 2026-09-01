Бразилия предложила Казахстану совместно развивать эмбриональные технологии в животноводстве

Бразилия предложила поставлять в Казахстан высокопродуктивный крупный рогатый скот и заняться получением эмбрионов сельхозживотных прямо на казахстанской территории. Это обсуждалось на встрече в Национальном аграрном научно-образовательном центре, передает BAQ.KZ.

Речь идет о трансплантации эмбрионов. Зародыш от высокопродуктивной коровы переносят суррогатной матери, и от одного элитного животного за год можно получить не одно потомство, а десятки. Так стадо улучшают быстрее, чем при обычном разведении.

Бразильская сторона также хочет вывести на казахстанский рынок свои сорта сои и кукурузы. Стороны обсудили, можно ли провести официальные сортоиспытания на опытных полях научно-исследовательских институтов системы НАНОЦ.

Без таких испытаний иностранный сорт в стране не зарегистрируют. Их проводят несколько сезонов, чтобы понять, как растение поведет себя в местном климате и на местных почвах.

Программа повышения квалификации казахстанских специалистов по эмбриологии сельхозживотных включит дистанционную теоретическую подготовку и практическую стажировку в передовых животноводческих хозяйствах Бразилии.

Отдельно рассматривался бразильский опыт восстановления деградированных пастбищ и управления ими.

Для кадрового обеспечения новых проектов стороны обсудили разработку специализированных образовательных модулей по животноводству.

Общий круг тем на переговорах охватил аграрную науку, селекцию, животноводство, биотехнологии и подготовку специалистов.

Встречу провели специалисты под руководством заместителя председателя правления НАНОЦ Максима Сутулы. С бразильской стороны участвовали посол Марсел Биато, почетный консул в Алматы Алексей Щербинин и директор по развитию бизнеса компании Zebuembryo Умберто Роза.

По итогам переговоров казахстанских ученых пригласили посетить корпорацию по сельскохозяйственным исследованиям EMBRAPA, один из ведущих мировых центров аграрных инноваций.