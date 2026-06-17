Brent обвалилась ниже $80: нефть дешевеет на фоне открытия Ормуза

Цены на нефть снизились до трёхмесячного минимума на фоне ожиданий скорого открытия Ормузского пролива.

По данным Euronews, мировые котировки продолжают падать: нефть марки Brent впервые с начала марта опустилась ниже 80 долларов за баррель. Рынки реагируют на сообщения о возможном восстановлении поставок нефти из ключевого региона Персидского залива.

Поводом для оптимизма стали ожидания временного соглашения между США и Ираном, которое может привести к возобновлению судоходства через Ормузский пролив уже к концу недели. Это снизило опасения по поводу перебоев в поставках энергоресурсов.

Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировой нефти и сжиженного природного газа, фактически был ограничен с конца февраля из-за конфликта. На пике напряжённости цена Brent поднималась почти до 120 долларов за баррель.

По последним данным, фьючерсы на нефть Brent торговались около 78 долларов за баррель, а американская нефть WTI – около 75 долларов. Также снизились цены на природный газ в Европе.

Эксперты отмечают, что даже при возможном восстановлении поставок ситуация на энергетическом рынке может оставаться нестабильной ещё некоторое время. На стоимость нефти продолжают влиять риски, страховые расходы и логистика поставок.

Аналитики добавляют, что для устойчивого снижения цен потребуется не только открытие пролива, но и стабилизация всей цепочки поставок энергоресурсов.