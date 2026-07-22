Brent превысила 94 доллара за баррель
22 Июля 2026, 17:15
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22 Июля 2026, 17:1522 Июля 2026, 17:15
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В ходе торгов 22 июля стоимость эталонной марки Brent достигла 94,5 доллара за баррель, передает BAQ.KZ со ссылкой на Investing.com.
По данным торговых площадок, прибавили 3,63%, или 3,30 доллара. Максимум сессии составил 95,47 доллара, минимум - 91,33.
Дорожает и американская нефть West Texas Intermediate (WTI). Сентябрьские фьючерсы поднялись до 87,11 доллара за баррель, прибавив 3,28%.
Причиной остается геополитика. Инвесторы опасаются перебоев с поставками сырья из региона Персидского залива после завершения 11-го раунда ударов США по военным объектам Ирана.
На фоне нефтяного ралли растет и золото - на 1,12%, до 4,127.00 доллара за унцию. Индекс доллара при этом почти не изменился и держится около 100,94 пункта.
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