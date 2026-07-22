В Казахстане появится первый кампус Network School

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана подписало меморандум о стратегическом сотрудничестве с международной инициативой Network School, объединяющей предпринимателей, инженеров, исследователей и инвесторов в сфере технологий. Документ подписали вице-премьер — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев и основатель Network School, бывший технический директор Coinbase Баладжи Шринивасан.

Одним из ключевых проектов станет создание первого кампуса Network School в Казахстане. На его базе планируют запускать образовательные программы по искусственному интеллекту, проводить научные исследования, развивать технологическое предпринимательство, а также реализовывать международные резидентские и fellowship-программы. Кроме того, стороны договорились совместно поддерживать стартапы, проводить международные конференции, хакатоны и форумы, а также проработать возможность проведения в Казахстане Network State Conference 2026.

Соглашение также предусматривает привлечение в страну ведущих мировых специалистов, технологических компаний, венчурных фондов и инвесторов, а также развитие международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. Меморандум рассчитан на пять лет. В министерстве рассчитывают, что его реализация поможет укрепить позиции Казахстана как одного из региональных центров развития искусственного интеллекта, инноваций и технологического предпринимательства.