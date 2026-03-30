Мировые цены на нефть сохраняют высокую волатильность - в ходе торгов 30 марта фьючерсы на эталонную марку Brent crude oil поднимались выше 115 долларов за баррель, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По данным Investing.com, в настоящий момент котировки корректируются и держатся около 107 долларов за баррель, отражая текущую динамику мирового рынка.

Скриншот Investing.com

Одновременно нефть марки West Texas Intermediate торгуется выше 100 долларов за баррель, сохраняя общий восходящий тренд.

Аналитики связывают рост цен с усилением геополитической напряжённости и рисками перебоев в поставках сырья.

Эксперты отмечают, что рынок нефти вошёл в фазу повышенной волатильности, где ключевым фактором остаются события на Ближнем Востоке.

Для Казахстана текущий уровень цен остаётся благоприятным с точки зрения экспортных доходов, однако усиливает зависимость экономики от внешних факторов.