БРИКС определил новые приоритеты: что это значит для Казахстана

XVIII саммит объединения проходит 12–13 сентября в международном выставочном и конгресс-центре Bharat Mandapam в Нью-Дели. Тема саммита — «На пути к устойчивости, инновациям, сотрудничеству и устойчивому развитию».

В столице Индии проходит XVIII саммит БРИКС. В первый день двухдневной встречи была принята Нью-Делийская декларация. На саммите обсуждаются вопросы реформирования глобальной системы управления, международной безопасности, экономики, энергетики, технологий и устойчивого развития, передаёт BAQ.KZ.

В этом году председателем БРИКС является Индия. XVIII саммит проходит 12–13 сентября в международном выставочном и конгресс-центре Bharat Mandapam в Нью-Дели. Тема встречи — «На пути к устойчивости, инновациям, сотрудничеству и устойчивому развитию».

Что такое БРИКС?

БРИКС — политико-дипломатическая площадка координации стран Глобального Юга и сотрудничества в различных сферах.

Организация была создана в 2006 году по инициативе Бразилии, России, Индии и Китая. В 2011 году к объединению присоединилась Южно-Африканская Республика.

Согласно официальным данным БРИКС, в настоящее время организация насчитывает 11 полноправных членов. Это Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Египет, Эфиопия, Индонезия, Иран, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты.

Решения в рамках БРИКС принимаются на основе консенсуса государств-участников. Деятельность объединения охватывает политическое и безопасностное сотрудничество, экономику и финансы, а также взаимодействие между народами.

Помимо стран-участниц, в БРИКС существует формат государств-партнёров. Эта категория была создана в 2024 году на саммите БРИКС в Казани.

По официальным данным, статус партнёров имеют 10 государств: Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

Государства-партнёры приглашаются на саммиты БРИКС и встречи министров иностранных дел. При согласии стран-участниц они также могут принимать участие в других мероприятиях объединения.

Казахстан присоединился к БРИКС в качестве государства-партнёра с 1 января 2025 года.

Принята Нью-Делийская декларация

Главным итогом первого дня саммита стало принятие Нью-Делийской декларации.

В документе государства БРИКС подчеркнули необходимость укрепления многосторонности при решении международных вопросов, а также урегулирования международных споров посредством диалога, консультаций и дипломатии.

В декларации на фоне усиления напряжённости на Ближнем Востоке стороны призвали проявлять максимальную сдержанность и отказаться от действий, способных привести к дальнейшей эскалации ситуации.

Кроме того, в документе выражена обеспокоенность односторонними тарифными и нетарифными мерами, влияющими на международную торговлю.

Особое внимание уделено борьбе с терроризмом. В Нью-Делийской декларации подчёркивается необходимость противодействия всем формам и проявлениям терроризма, а также усиления международного сотрудничества в этой сфере.

Энергетическая безопасность и критически важные минералы

В Нью-Делийской декларации значительное внимание уделено вопросам энергетической безопасности.

Страны БРИКС отметили необходимость проведения энергетического перехода справедливым, упорядоченным и сбалансированным образом с учётом национальных особенностей и приоритетов развития каждого государства.

Документ также охватывает вопросы обеспечения энергетической безопасности, развития устойчивых и диверсифицированных энергетических рынков, повышения устойчивости цепочек поставок и развития энергетической инфраструктуры.

Кроме того, страны БРИКС намерены расширять сотрудничество в сфере цифровизации энергетических систем и освоения критически важных минеральных ресурсов.

Накануне саммита в Нью-Дели состоялся брифинг для представителей международных СМИ.

На нём секретарь по экономическим связям Министерства иностранных дел Индии, представитель Индии по вопросам БРИКС Судхакар Далела рассказал о повестке организации и приоритетных направлениях председательства Индии.

На брифинге обсуждались вопросы усиления роли стран Глобального Юга в принятии международных решений, реформирования международной системы управления и развития многостороннего сотрудничества.

Судхакар Далела отметил важность диалога и дипломатии в урегулировании международных споров.

Отдельно была затронута тема финансового сотрудничества. Индийская сторона сообщила, что в рамках БРИКС рассматриваются возможности проведения расчётов в национальных валютах.

При этом вопрос создания единой валюты БРИКС пока не входит в повестку организации.

Приоритеты председательства Индии

Индия проводит своё председательство в БРИКС в 2026 году под девизом «На пути к устойчивости, инновациям, сотрудничеству и устойчивому развитию».

В официальную повестку саммита вошли вопросы глобального управления, многосторонности, устойчивого развития и технологического сотрудничества.

В Нью-Делийской декларации также отражено намерение развивать сотрудничество в сфере науки, технологий и инноваций.

В рамках саммита обсуждаются искусственный интеллект, цифровые технологии и научно-технологическое развитие.

Казахстан продвигает энергетическое и водное сотрудничество в рамках БРИКС

Приоритетные направления Казахстана в рамках БРИКС были представлены на дипломатическом диалоге, прошедшем в Нью-Дели накануне саммита.

2 сентября 2026 года посол Республики Казахстан в Республике Индия Азамат Есқараев принял участие в дипломатическом диалоге «BRICS Energy Partnerships for Progress and Prosperity».

Мероприятие было посвящено приоритетам БРИКС в обеспечении энергетической безопасности и устойчивости.

Согласно официальной информации посольства Казахстана в Индии, во встрече приняли участие главы дипломатических миссий стран — членов и партнёров БРИКС, а также представители экспертного и академического сообщества Индии.

В ходе диалога обсуждались традиционная и возобновляемая энергетика, новые технологии, инфраструктура, инвестиции и критически важные минералы.

Особое внимание было уделено устойчивости цепочек поставок, а также новым энергетическим и транспортным коридорам.

Азамат Есқараев отметил потенциал Казахстана в сфере традиционной и возобновляемой энергетики, а также критически важных минералов.

Вопрос водной безопасности

В ходе дипломатического диалога казахстанская сторона также обратила внимание на глобальную водную безопасность.

Азамат Есқараев рассказал об инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной водной организации в рамках Организации Объединённых Наций.

Казахстан выдвигает эту инициативу с целью развития международного сотрудничества в сфере водных ресурсов и привлечения дополнительного внимания к вопросам глобальной водной безопасности.