Премьер Индии вновь призвал Путина закончить войну в Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вновь призвал президента России Владимира Путина к мирному урегулированию конфликта в Украине. Об этом он заявил после встречи с российским лидером в Нью-Дели, куда Путин прибыл на саммит БРИКС. По словам Моди, конфликты должны решаться путем диалога и дипломатии. Индия, отметил премьер, готова поддерживать мирные усилия.

На встрече Моди и Путин также обсудили ситуацию в Украине и безопасность в Черноморском регионе. Для Нью-Дели этот вопрос имеет особое значение: Индия является крупным импортером российской нефти и зерна и заинтересована в стабильности морских перевозок. В июле после российского ракетного удара по сухогрузу под Одессой погибли четверо индийских моряков. После этого МИД Индии вызвал российского дипломата для объяснений.

Это уже не первый подобный призыв Моди к Путину за последние недели. 31 августа на встрече в Бишкеке индийский премьер заявил о необходимости перейти от «бесконечной войны» к ее завершению. Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12 и 13 сентября.