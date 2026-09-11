От Швеции до Туркменистана: зачем страны отказываются от второй палаты

Переход Казахстана к однопалатной модели законодательной власти — Курултаю — имеет аналоги в международной практике. В разные годы от двухпалатных парламентов отказались Дания, Швеция, Хорватия, Кыргызстан и Туркменистан. При этом ряд государств, включая Францию, Италию, Нидерланды и Польшу, сохранили бикамерализм. Выбор между двумя моделями зависит от устройства государства, политической системы и задач, которые ставятся перед законодательной властью.

Зачем парламенту две палаты

Двухпалатная система исторически выполняла несколько функций. В федеративных государствах верхняя палата часто представляет интересы регионов. Так устроены, например, парламенты США и Германии. В унитарных государствах вторая палата также может использоваться как дополнительный механизм проверки законопроектов и политического баланса. Сегодня двухпалатные парламенты действуют, в частности, во Франции, Италии, Нидерландах, Польше, Румынии, Ирландии и Словении.

Однопалатная модель устроена проще: законодательные полномочия сосредоточены в одном представительном органе, без отдельного этапа рассмотрения законопроекта второй палатой. Именно упрощение законодательной процедуры стало одним из аргументов в пользу реформ в ряде стран.

Дания, Швеция и Хорватия

Одним из первых европейских примеров стала Дания. В ходе конституционной реформы 1953 года был упразднен Ландстинг — верхняя палата парламента. После этого законодательный орган страны стал однопалатным: единственным парламентом остался Фолькетинг. Реформа изменила саму конструкцию датской законодательной власти, сосредоточив парламентскую работу в одном органе.

Швеция отказалась от двухпалатной модели позднее. Двухпалатный Риксдаг существовал до начала 1970-х годов. В результате реформы страна перешла к однопалатному парламенту, который начал работу в новом формате в 1971 году. На официальном сайте Риксдага отмечается, что прежняя система воспринималась как устаревшая и сложная. Шведский опыт показателен тем, что изменение парламентской модели стало частью более широкого процесса модернизации государственных институтов.

В Хорватии двухпалатная система просуществовала значительно меньше. В 2001 году в стране была упразднена Палата жупаний, после чего Хорватский сабор стал однопалатным парламентом. Таким образом, в европейской практике однопалатность формировалась в разные периоды и по разным причинам — от конституционной модернизации до изменения самой системы представительства.

Центральная Азия тоже меняла парламентскую архитектуру

Для Казахстана особенно интересен опыт государств региона. Кыргызстан после конституционных преобразований отказался от двухпалатного парламента. В 2005 году состоялись выборы в новый однопалатный Жогорку Кенеш. При этом парламентская система страны впоследствии неоднократно реформировалась вместе с изменениями политического устройства. Еще более показателен пример Туркменистана. В 2021 году там появился двухпалатный парламент — Милли Генгеш, состоявший из Меджлиса и Халк Маслахаты.

Однако уже в 2023 году законодательная система была вновь перестроена: парламент вернулся к однопалатному Меджлису, а Халк Маслахаты получил статус высшего представительного органа. Этот пример показывает, насколько тесно устройство парламента может быть связано с общей архитектурой государственной власти.

Главный аргумент — простота принятия решений

У однопалатного парламента есть очевидное институциональное преимущество: законопроект рассматривается в одной палате. В двухпалатной системе документ проходит дополнительные процедуры, связанные с рассмотрением и согласованием позиций обеих палат. При совпадении политических позиций это может работать как дополнительная проверка качества законодательства, а при разногласиях — увеличивать продолжительность процесса. Поэтому сторонники монокамерализма обычно делают акцент на трех преимуществах: более простой законодательной процедуре, понятной политической ответственности и компактности государственной структуры.

При этом эффективность зависит уже не только от количества палат. Важны избирательная система, полномочия парламента, работа комитетов, качество законопроектов и механизмы контроля.

Что меняется в Казахстане

Для Казахстана переход к однопалатной модели стал одной из ключевых институциональных реформ 2026 года. Новая Конституция вступила в силу 1 июля 2026 года. С этого дня прекратил полномочия прежний Парламент, состоявший из Сената и Мажилиса. 23 августа 2026 года в Казахстане состоялись первые выборы депутатов Курултая — нового однопалатного Парламента страны. Курултай состоит из 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе в едином общенациональном избирательном округе.

При этом новая модель предусматривает для Курултая не только законодательные, но и значительные контрольные и кадровые полномочия. В частности, он участвует в назначении ряда высших государственных должностных лиц, может выражать вотум недоверия правительству и заслушивать отчеты членов правительства. Таким образом, речь идет не просто об упразднении Сената. Изменена сама архитектура представительной власти.

Почему опыт других стран важен для Казахстана

Международная практика показывает, что однопалатный парламент может работать как в небольших унитарных государствах, так и в странах с более сложной политической системой. Дания и Швеция продемонстрировали возможность перехода к одной палате еще в XX веке. Хорватия сделала такой шаг уже в XXI веке. Кыргызстан и Туркменистан меняли парламентскую конструкцию в рамках более масштабных политических реформ.

При этом Франция, Италия, Нидерланды, Польша и другие государства сохранили вторые палаты, рассматривая их как важный элемент представительства и системы сдержек. Получается, что вопрос не сводится к простому выбору между «двумя» и «одной» палатой. Главное — как распределены полномочия внутри всей государственной системы.

Курултай должен показать результат на практике

Казахстан теперь выбрал собственную модель. Вместо Сената и Мажилиса законодательная власть сосредоточена в одном органе — Курултае из 145 депутатов. Такая конструкция потенциально позволяет сделать законодательный процесс более прямым и компактным, а политическую ответственность — более понятной. Но окончательную оценку новой системы даст не сама Конституция, а практика. Именно работа Курултая покажет, насколько новая архитектура действительно позволит быстрее принимать качественные законы, эффективнее контролировать исполнительную власть и обеспечить полноценное представительство интересов общества.