На встрече с аргентинским президентом Хавьером Милеем Дональд Трамп заявил, что страны-участницы начали выходить из БРИКС после угроз США ввести пошлины на их продукцию. По его словам, объединение "больше не существует как силы", а государства "отказались от участия, чтобы якобы не потерять доступ на американский рынок"

Заявление моментально вызвало волну дискуссий, поскольку ни одна страна официально не объявляла о выходе из БРИКС. Казахстанские эксперты уверены – это не конец БРИКС, а игра на нервах и демонстрация давления Вашингтона на альтернативные центры влияния. Подробнее в материале BAQ.kz.

По словам политолога Газиза Абишева, БРИКС изначально не строился как организация, которую можно "распустить" решением извне. Он подчеркивает, структура не имеет устава, бюджета и обязательств, а функционирует как гибкая платформа для обмена позициями.

"БРИКС – это не союз с механизмами дисциплины, а формат, где страны самостоятельно определяют уровень участия и выражают свои интересы. Нельзя "разогнать" площадку для переговоров, потому что она не предполагает членства, которое можно принудительно прекратить. Государства просто продолжают участвовать настолько, насколько считают нужным, не беря на себя юридических обязательств", — говорит эксперт.

Казахстан, получивший статус партнера БРИКС, не находится в зоне прямой конфронтации. Политолог указывает, что внешняя политика страны строится на осторожном балансе, а США, несмотря на громкие заявления, не заинтересованы в создании давления на Астану.

"Казахстан встроен в региональные экономические связи с Китаем, Россией и европейским направлением и при этом сохраняет рабочие отношения с США. Американские корпорации продолжают получать прибыль от проектов в нефтегазовом секторе Казахстана. Пока эта схема сохраняется, и внешняя политика остается выверенной, прямые барьеры со стороны Вашингтона маловероятны", — рассказывает Газиз Абишев.

Другой политолог Канат Оспанов рассматривает заявление Трампа как сигнал не странам БРИКС, а финансовым рынкам. Так, по его словам, США стремится удержать доминирование доллара и готовы использовать тарифное давление как инструмент внешней политики.

"Риторика Трампа – это не анализ реального положения дел в БРИКС, а демонстрация готовности США защищать доллар от альтернативных валютных проектов. Его предупреждение звучит так: если страны будут участвовать в инициативах, которые могут снизить роль доллара, они столкнутся с пошлинами и экономическим давлением. Это адресовано не столько политикам, сколько инвесторам и финансовым центрам, которые наблюдают за изменеием глобального баланса", — отмечает эксперт.

Само объединение БРИКС еще не оформилось как полноценная структура, а статус Казахстана в нем часто воспринимается неверно. Поэтому делать какие-то преждевременные выводы не стоит. Так считает политолог Амангельды Курмет.

"Президент Касым-Жомарт Токаев еще в начале года прямо говорил, что Астана не рассматривает БРИКС как обязательное интеграционное направление. Поэтому заявление американского лидера не могут иметь прямого воздействия на внешнюю политику Казахстана. У нас выстроены рабочие форматы сотрудничества с ключевыми игроками – Россией, Китаем и другими государствами через ШОС, ЕАЭС и другие площадки. БРИКС же, пока, не имея институциональной завершенности, остается скорее политическим символом, чем реальным механизмом. Именно поэтому говорить о каких-то последствиях для Казахстана из-за слов Трампа, на мой взгляд, преждевременно", — заключает эксперт.

Напомним, ранее в июле этого года Трамп уже заявлял о намеренности ввести дополнительные 10-процентные пошлины против стран, поддерживающих политику БРИКС, назвав объединение "попыткой атаковать доллар". Несмотря на эти заявления, расширение формата продолжается.