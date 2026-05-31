Британские туристы застряли в степях Мангистау: спасательная операция длилась больше суток

В Мангистауской области спасатели МЧС пришли на помощь туристам из Великобритании, чей автомобиль оказался заблокирован в труднопроходимой местности.

Сигнал о происшествии поступил на пульт экстренной службы 112. Выяснилось, что в районе урочища Тузбайыр автомобиль с иностранными путешественниками увяз в солончаке и не мог самостоятельно продолжить путь.

На место незамедлительно направились спасатели. В машине находились двое взрослых и 12-летний ребенок — все граждане Великобритании. Из-за сложных природных условий, вязкого грунта и особенностей рельефа операция по освобождению автомобиля заняла более суток.

Используя специальную технику, сотрудники МЧС успешно извлекли транспортное средство и сопроводили туристов на безопасный участок маршрута.

В результате происшествия никто не пострадал. Медицинская помощь иностранным гостям не потребовалась.