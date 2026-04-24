Банк Развития Казахстана подписал ряд соглашений по устойчивым и «зеленым» проектам на сумму свыше 2 млрд долларов США, передает BAQ.kz.

Большая часть соглашений была заключена на площадке Регионального экологического саммита в Астане. Речь идет как о прямом финансировании проектов в сфере возобновляемой энергетики и промышленной экологии, так и о сотрудничестве с международными финансовыми институтами.

Председатель правления БРК Марат Елибаев отметил, что подписанные договоренности направлены на достижение углеродной нейтральности Казахстана к 2060 году.

«Это реальные проекты с созданием рабочих мест, налоговыми поступлениями и экспортной выручкой. Мы привлекаем глобальный капитал и технологии для трансформации энергетики и промышленности», — подчеркнул он.

Одним из крупнейших проектов станет строительство ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области. Соглашение на сумму 930,6 млн долларов заключено с компанией «Актас Энерджи (Total)» при участии международных финансовых институтов.

Также подписан договор займа с компанией «Vigor Holding» на строительство солнечной электростанции мощностью 70 МВт в Кызылординской области.

В Жамбылской области планируется строительство каскада гидроэлектростанций (Меркенские ГЭС-5,6,7), на что будет направлено более 10,5 млрд тенге.

Крупный промышленный проект связан с созданием производства калийных удобрений в Западно-Казахстанской области. С компанией «Qazaq Kalium LTD» подписано соглашение на сумму 650 млн долларов. Планируется выпуск до 1,5 млн тонн продукции в год.

Отдельное внимание уделено модернизации промышленности. В рамках соглашения с Qarmet будет выделено более 256 млн долларов на газификацию производства в Карагандинской области. Это позволит снизить нагрузку на экологию и перейти на более чистое топливо.

БРК также расширяет международное сотрудничество. С Французским агентством развития (AFD Group) подписано соглашение на сумму до 150 млн евро для развития возобновляемой энергетики и энергоэффективности в агросекторе.

Кроме того, Банк заключил меморандум с Зеленым климатическим фондом, который направлен на развитие совместных экологических инициатив.

В БРК отмечают, что такие проекты укрепляют позиции Казахстана как одного из ключевых центров «зеленой» трансформации в Центральной Азии и способствуют переходу к новой экономике, ориентированной на устойчивое развитие.