Брокеры могут оказаться мошенниками
МВД предупреждает о мошенничестве в сфере инвестиций
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МВД Казахстана сообщило об участившихся случаях интернет-мошенничества, когда злоумышленники под предлогом инвестирования и вложения средств в различные проекты обманывают граждан, передает BAQ.KZ.
Мошенники используют технологии дипфейк и искусственный интеллект в мессенджерах и соцсетях, применяя изображения известных личностей, чтобы привлечь людей к "инвестиционным проектам" и "фондам" с обещанием быстрой и гарантированной прибыли.
– При контакте с лжеброкерами гражданам предлагают установить мобильные приложения, перейти по ссылкам или перевести деньги на счета третьих лиц под видом "вложений", "активации аккаунта" или "увеличения прибыли". После перевода средств связь с мошенниками обычно прекращается, а обещанный доход так и не поступает. Иногда мошенники продолжают требовать деньги, ссылаясь на "налоги", "комиссии" или "страховые взносы", – отмечают в МВД.
В связи с этим, казахстанцам рекомендуют не доверять обещаниям "гарантированной" прибыли, не переводить деньги неизвестным лицам и на сомнительные счета, не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения из непроверенных источников, проверять информацию о компаниях только через официальные источники и государственные реестры, изучать инвестиционные рынки и обращаться только в официальные офисы проверенных компаний.
Самое читаемое
- В соцсетях распространяется информация об убийстве девушки в Шымкенте
- Трамп пригрозил прекратить поставки нефти и финансирование Кубы со стороны Венесуэлы
- Один из районов ВКО обеспечен устойчивым мобильным интернетом
- Для школьников Астаны стартовали мероприятия по принципу "Закон и порядок"
- Иран пригрозил ударами по Израилю и базам США в ответ на возможную атаку