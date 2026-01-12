МВД Казахстана сообщило об участившихся случаях интернет-мошенничества, когда злоумышленники под предлогом инвестирования и вложения средств в различные проекты обманывают граждан, передает BAQ.KZ.

Мошенники используют технологии дипфейк и искусственный интеллект в мессенджерах и соцсетях, применяя изображения известных личностей, чтобы привлечь людей к "инвестиционным проектам" и "фондам" с обещанием быстрой и гарантированной прибыли.

– При контакте с лжеброкерами гражданам предлагают установить мобильные приложения, перейти по ссылкам или перевести деньги на счета третьих лиц под видом "вложений", "активации аккаунта" или "увеличения прибыли". После перевода средств связь с мошенниками обычно прекращается, а обещанный доход так и не поступает. Иногда мошенники продолжают требовать деньги, ссылаясь на "налоги", "комиссии" или "страховые взносы", – отмечают в МВД.

В связи с этим, казахстанцам рекомендуют не доверять обещаниям "гарантированной" прибыли, не переводить деньги неизвестным лицам и на сомнительные счета, не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения из непроверенных источников, проверять информацию о компаниях только через официальные источники и государственные реестры, изучать инвестиционные рынки и обращаться только в официальные офисы проверенных компаний.