Брошенные автомобили убирают с улиц и дворов Астаны
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В столичном районе «Алматы» продолжается работа по выявлению и вывозу бесхозных и длительное время неиспользуемых автомобилей.
Что убрали возле школ
В преддверии нового учебного года особое внимание уделили территориям, прилегающим к учебным заведениям.
Все бесхозные автомобили, которые находились вблизи школ и других образовательных учреждений района, вывезли.
Почему убирают машины
Как отмечают в аппарате акима района, длительно неиспользуемые автомобили занимают парковочные места и могут мешать свободному передвижению жителей.
Кроме того, они способны создавать препятствия для работы коммунальных служб и негативно влиять на внешний вид дворов и улиц.
Выявление и вывоз бесхозных автомобилей продолжится на территории всего района.
Жителей призывают не оставлять транспортные средства без использования на длительное время и совместно поддерживать порядок и безопасность в общественных пространствах.
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