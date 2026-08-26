В столичном районе «Алматы» продолжается работа по выявлению и вывозу бесхозных и длительное время неиспользуемых автомобилей.

Что убрали возле школ

В преддверии нового учебного года особое внимание уделили территориям, прилегающим к учебным заведениям.

Все бесхозные автомобили, которые находились вблизи школ и других образовательных учреждений района, вывезли.

Почему убирают машины

Как отмечают в аппарате акима района, длительно неиспользуемые автомобили занимают парковочные места и могут мешать свободному передвижению жителей.

Кроме того, они способны создавать препятствия для работы коммунальных служб и негативно влиять на внешний вид дворов и улиц.

Выявление и вывоз бесхозных автомобилей продолжится на территории всего района.

Жителей призывают не оставлять транспортные средства без использования на длительное время и совместно поддерживать порядок и безопасность в общественных пространствах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «Алматы» ауданы әкімдігі (@almaty_audany)

Ранее