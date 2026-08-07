В Астане двух жителей привлекли к ответственности за мелкое хулиганство после инцидента во дворе жилого комплекса. Видео с их участием ранее появилось в социальных сетях.

Что произошло

Как сообщили в полиции, во время мониторинга социальных сетей сотрудники обнаружили видеозапись, на которой двое мужчин, находясь в дождевой луже во дворе жилого комплекса, распивали алкогольные напитки, пинали воду и разбрызгивали ее в сторону детей.

По данному факту была проведена проверка. Личности участников установлены. Ими оказались 37-летний Алексей Свиридов и 35-летний Владимир Логвин.

Как наказали нарушителей

За нарушение общественного порядка обоих мужчин привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Решением суда Алексею Свиридову назначен арест сроком на 25 суток, Владимиру Логвину – на 7 суток.

Что грозит за подобные действия

В ведомстве напомнили, что подобное поведение в общественных местах недопустимо. Любым действиям, нарушающим спокойствие и безопасность граждан, будет дана принципиальная правовая оценка.

«Закон и порядок едины для всех», – подчеркнули в ведомстве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana)

Ранее сообщалось, что в парке возле алматинского «Атакента» произошел инцидент с участием мужчины и несовершеннолетних.

По словам матери одного из детей, во время утренней тренировки неизвестный мужчина сначала замахнулся на девочку, а затем ударил ее 10-летнего сына кулаком в область глаза. Также женщина заявила, что мужчина высказывал угрозы в адрес детей.

История получила широкий общественный резонанс после публикации матери пострадавшего мальчика в Threads. По словам алматинки Гаухар, ситуацию удалось остановить благодаря находившимся неподалеку военнослужащим. Они вмешались, задержали мужчину до приезда полиции и передали его правоохранителям.

После произошедшего родители обратились с заявлением в полицию, а полученные ребенком травмы были официально зафиксированы.

Позже стало известно, что подозреваемого в нападении на детей задержали. В настоящее время мужчина находится в полиции, а следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту применения физической силы в отношении несовершеннолетнего проводится расследование. После завершения проверки действиям задержанного будет дана правовая оценка, а также принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

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