Полиция проверила «вооруженную» женщину на остановке в Астане

В Астане женщину привлекли к административной ответственности после её появления на автобусной остановке с предметом, похожим на огнестрельное оружие. Видео с «вооруженной» дамой быстро распространилось в социальных сетях и вызвало обсуждение среди пользователей.

На кадрах видно, как она держит в руках предмет, внешне напоминающий автомат. После проверки сотрудники полиции установили, что оружие оказалось игрушечным.

Несмотря на это, действия женщины были квалифицированы как мелкое хулиганство. По решению суда ей назначен штраф в размере 20 МРП.