Полиция проверила «вооруженную» женщину на остановке в Астане
Сегодня 2026, 07:09
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Сегодня 2026, 07:09Сегодня 2026, 07:09
138Фото: кадр из видео
В Астане женщину привлекли к административной ответственности после её появления на автобусной остановке с предметом, похожим на огнестрельное оружие. Видео с «вооруженной» дамой быстро распространилось в социальных сетях и вызвало обсуждение среди пользователей.
На кадрах видно, как она держит в руках предмет, внешне напоминающий автомат. После проверки сотрудники полиции установили, что оружие оказалось игрушечным.
Несмотря на это, действия женщины были квалифицированы как мелкое хулиганство. По решению суда ей назначен штраф в размере 20 МРП.
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